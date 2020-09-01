Эксперименты со льном ставит ишимская мастерица

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Самую длинную льняную нить и белоснежный лен пытаются получить в семейном этноцентре Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова. "Проект "Сибирский лен" реализуется в музее второй год, рассказала руководитель центра Лариса Швалова.

"Ищем подсказки в книгах, спрашиваем у бабушек, но многие секреты выращивания льна остались в прошлом. К примеру, мне приходится пропалывать лен два-три раза, тогда как наши предки делали это всего единожды, когда появлялись всходы. Возможно, со временем и нам удастся возродить старинный промысел во всех деталях", - надеется она.

Для получения максимально длинной нити лен высаживают до середины мая. Отбеливать лен пытались несколькими способами.

После уборки в середине августа выкладывали на полотно, обрывали колоколки и держали некоторое время под дождем и росой. После чего сушили в сухой натопленной бане и начинали мять и трепать. По такой технологии стебель при обработке ломался и рвал нить.

По второму способу, который также себя не зарекомендовал, лен вымачивали две-три недели в специально вырытом котловане. Стебли льна, а впоследствии и нить, получались серо-зеленого цвета.

И третий метод – вымачивание на снежном насте – оказался лучшим. Нить получилась бледно-желтая. Сотканное из этих нитей полотно хозяйка этноцентра также положила на снежный наст, и оно отбелилось еще больше.

Цель исследовательского проекта "Сибирский лен" – самостоятельное создание полного комплекта старинной русской одежды – от посева семян до пошива готового изделия. А из семян льна музейщики планируют отжать масло специальным прессом и угощать им гостей семейного этноцентра.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Инна Кондрашкина