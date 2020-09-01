23 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа Тюменского нефтегазового форума.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в конторе пароходства (ул. 25 октября, 23а, ст. 1) и в 11 часов 30 минут в музейном комплексе комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнутся мероприятия международного кинофестиваля "Ноль плюс".

В Тюмени в 12 часов в ДЮСШ Тура (ул. Кедровая, 127а) начнется спортивное мероприятие, на котором 13-летний спортсмен Олег Некрасов попробует установить рекорд России по удержанию планки.

Этот день в мире:

1561 — испанский король Филипп II отдал приказ прекратить колонизацию Флориды.

1723 — между Россией и Персией был заключен мирный договор, по которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад.

1839 — в Москве заложен храм Христа Спасителя.

1848 — американец Джон Куртис произвел первую жевательную резинку.

1873 — в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари.

1937 — на территории РСФСР образованы Архангельская и Вологодская области.

1943 — советские войска освободили от фашистов Полтаву.

1980 — в Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка "Акула" ("Тайфун").

1997 — анонсирована поисковая машина Yandex.Ru.