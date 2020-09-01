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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяки могут поставить прививку от гриппа в выходной день

Общество, 17:09 23 сентября 2020

областная больница №3 | Фото: областная больница №3

Тоболяки могут поставить прививку от гриппа в центральной поликлинике теперь и по субботам, сообщает областная больница №3.

Прививочный кабинет работает с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу с 9 до 14 часов. Также поставить прививку можно в будний день в филиалах поликлиники по ул. 3-я Трудовая и в мкр Менделеево, в отделении медицинской профилактики по ул. Красноармейская, д.4. Для постановки вакцины необходим паспорт и полис.

Постановка вакцины против гриппа неорганизованному детскому населению проводится в кабинете 234 с понедельника по пятницу с 8 часов 15 минут до 17 часов 30 минут. В среду с 8 часов 15 минут до 16 часов только после осмотра участковым педиатром, к которому можно записаться через регистратуру детской поликлиники.

Сейчас уже 18 тыс. жителей Тобольска и Тобольского района поставили прививку от гриппа. Всего планируется привить почти 50 тыс. человек, в том числе около 15 тыс. детей.

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# вакцинация , Тобольск

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