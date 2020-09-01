24 сентября - события дня
В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнутся мероприятия Тюменского нефтегазового форума.
В Тюмени в 10 часов 30 минут в арт-пространстве "Время победы" и в 11 часов 30 минут в музейном комплексе им. Словцова начнутся мероприятия кинофестиваля "Ноль плюс".
В Тюмени в 15 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется акция "Если чувствуешь себя одиноким, позвони!".
В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве "Время победы" на Масловском взвозе начнется танцевальная программа для горожан с бальными и современными танцами.
Этот день в истории:
1664 — губернатор Новых Нидерландов Питер Стейвесант подписал капитуляцию и передал город Новый Амстердам англичанам.
1724 — основана Парижская фондовая биржа.
1830 — Бельгийская революция: создано Временное правительство Бельгии.
1838 — В устье реки Цемес началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийска.
1852 — Первый полёт на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.
1916 — Русский лётчик К. К. Арцеулов впервые преднамеренно выполнил "штопор" и вывел из него самолёт.
1953 — В Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.
1960 — В США на воду спущен первый атомный авианосец "Энтерпрайз".
1967 — Дала первый ток Братская ГЭС на Ангаре.
1970 — Межпланетная станция "Луна-16" доставила на Землю лунный грунт.
1993 — В России учреждена Комиссия по правам человека.
1996 — Открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
1998 — В Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.