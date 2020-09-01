24 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнутся мероприятия Тюменского нефтегазового форума.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в арт-пространстве "Время победы" и в 11 часов 30 минут в музейном комплексе им. Словцова начнутся мероприятия кинофестиваля "Ноль плюс".

В Тюмени в 15 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется акция "Если чувствуешь себя одиноким, позвони!".

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве "Время победы" на Масловском взвозе начнется танцевальная программа для горожан с бальными и современными танцами.

Этот день в истории:

1664 — губернатор Новых Нидерландов Питер Стейвесант подписал капитуляцию и передал город Новый Амстердам англичанам.

1724 — основана Парижская фондовая биржа.

1830 — Бельгийская революция: создано Временное правительство Бельгии.

1838 — В устье реки Цемес началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийска.

1852 — Первый полёт на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

1916 — Русский лётчик К. К. Арцеулов впервые преднамеренно выполнил "штопор" и вывел из него самолёт.

1953 — В Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.

1960 — В США на воду спущен первый атомный авианосец "Энтерпрайз".

1967 — Дала первый ток Братская ГЭС на Ангаре.

1970 — Межпланетная станция "Луна-16" доставила на Землю лунный грунт.

1993 — В России учреждена Комиссия по правам человека.

1996 — Открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

1998 — В Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.