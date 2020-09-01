Молодого водителя без прав остановили инспекторы у одной из тюменских школ

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

18-летнего водителя, не имеющего права управления, остановили сотрудники ГИБДД на ул. Камчатской у школы № 67 23 сентября во время утреннего дежурства, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Как выяснилось, молодой человек привез девушку на занятия в школу на автомобиле, не зарегистрированном в ГИБДД. Водителя привлекли к административной ответственности, номерные знаки машины изъяты, а автомобиль отправлен на спецстоянку.

Подобные случаи не единичны, отметили в областной ГИБДД. От администраций образовательных учреждений поступают сигналы, что подростки управляют транспортом, при этом неадекватно ведут себя на дороге, создают опасность для транспорта и пешеходов.

При этом родители подростков, как правило, самоустраняются, не принимая никаких мер, зная, что подросток берет у кого-либо автомобиль и ездит на нем, либо сам купил себе поддержанный автомобиль и садится за руль, не имея достаточных навыков вождения и знания правил.

В 2020 году более 2 тыс. водителей, севших за руль без удостоверения, привлечены к административной ответственности. Штраф для них составляет от 5 до 15 тыс. рублей, штраф за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения – 30 тыс. рублей.