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"Неугомонный арбузник" пройдет в парке Алебашево

Общество, 09:48 25 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Педагогический отряд "Неугомонные" и тюменские поисковики приглашают школьников, учителей и их родителей на "Неугомонный арбузник" в событийном парке "Алебашево" 27 сентября.

С 13 часов начнется работа интерактивных площадок, тематических игровых зон, на которых участники мероприятия смогут познакомиться с деятельностью организации "Республика Неугомонных" и направлениями "Школы поисковика". После знакомства будет организована развлекательная конкурсная программа, "Неугомонные" подготовят угощение для всех – спелые арбузы.

Участие в "Неугомонном арбузнике" бесплатное, по предварительной записи. Телефон 8 (982) 133-76-42 Наталья.

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