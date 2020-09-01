25 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О наборе социальных услуг для населения".

В Тюмени в 10 часов 30 минут во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется презентация проектов и торжественная церемония награждения победителей итогового мероприятия стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов".

Этот день в истории:

1493 - Христофор Колумб отправился в своё второе путешествие к Америке.

1763 - по приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь, первая публичная больница в России.

1789 – русские войска штурмом взяли турецкую крепость Хаджибей на побережье Черного моря. Впоследствии на этом месте была построена Одесса.

1854 – в ходе Крымской войны началась первая оборона Севастополя.

1906 – родился гениальный российский композитор Дмитрий Шостакович.

1920 – родился Сергей Бондарчук, советский актер и кинорежиссер.

1922 – советские войска вошли во Владивосток. Японские интервенты эвакуировались.

1938 – родилась актриса Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина.

1943 – войска Западного фронта освободили от немцев Смоленск и Рославль.

1970 – умер немецкий писатель Эрих Мария Ремарк.