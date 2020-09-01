Москвичи смогут увидеть картины тюменских художников

Архивное фото www.tyumen-city.ru Архивное фото www.tyumen-city.ru

Художники и мастерицы Тюменской области могут представить работы на выставке в Москве весной 2021 года. Такое предложение поступило региональному отделению "Союза женщин России" во время ТНФ-2020, пишет "Тюменская область сегодня".

"Выставку готовят к 30-летию Союза женщин России. Но так как он является правопреемником комитета советских женщин, де-факто организации в следующем году исполнится 80 лет. В штаб-квартире союза в Москве регулярно проходят выставки мастеров со всех регионов. Нашему отделению на Тюменском нефтегазовом форуме поступило предложение сделать выставку, показывающую художественное разнообразие Тюменской области, и мы приняли его с радостью", - рассказала председатель Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" Елена Сулейманова.

На выставке представят картины нефтью тюменской художницы Альфеи Мухаметовой. Ее картины сейчас можно увидеть на Тюменском нефтегазовом форуме.

"На выставке в Тюмени были представлены совершенно новые работы. Например, посвященные произведению писателя из Нижневартовска Валерия Михайловского "Три тайны Самотлора". На основе книги я сделала графические сюжеты и впервые сочетала в одной работе нефть с акварелью", - рассказала художница.