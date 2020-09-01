26 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов в экопарке "Затюменский" начнется спартакиада среди дворовых команд города, участников ждет эстафета на дистанции 1 км.
В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется Кубок города по киокусинкай в дисциплине "Кёкусинкан".
В Тюмени в 10 часов на территории первого событийного парка "Алебашево" начнется открытый фестиваль "ВДНХ на Алебашево".
В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" пройдет "Итоговое мероприятие" стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов".
Этот день в истории:
1815 - в Париже подписан договор о создании Священного союза между Россией, Австрией и Пруссией.
1889 - родился актер Иван Мозжухин, первая звезда русского кинематографа, король немого кино.
1934 - родился Олег Басилашвили, один из самых популярных в России киноактеров.
1936 - руководителем НКВД назначен Николай Ежов.
1960 - Фидель Кастро произнес в ООН самую долгую речь в истории этой организации. Она длилась четыре с половиной часа.
1981 - родилась Серена Уильямс, младшая из американского звездного дуэта сестер-теннисисток.
1996 - после полугодового пребывания на российской космической станции "Мир" вернулась на землю американка Шерон Лусид. Она установила рекорд пребывания в космосе среди женщин-космонавтов.
2000 - на родине Виктора Астафьева в п. Овсянка начала работу III Всесоюзная конференция "Литературные встречи в русской провинции".