28 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 20 часов на площадке по адресу: ул. Федюнинского, 62 к. 2 начнется показ уличного спектакля "Свалка" театральной мастерской "Будильник".

Этот день в истории:

1618 — в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

1759 — на глазах многих очевидцев в мексиканском штате Мичоакан появился вулкан Хорулло.

1760 — взятие Берлина русскими и австрийскими войсками в ходе Семилетней войны.

1904 — в Санкт-Петербурге спектаклем "Уриэль Акоста" К. Гуцкова открылся академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

1925 — в СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции.

1937 — постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край разделен на Алтайский край и Новосибирскую область.

1944 — начало Белградской стратегической наступательной операции, приведшей к разгрому немецкой группы армий "Сербия" и освобождению Югославии.

1968 — песня группы "Битлз" "Hey Jude" возглавила хит-парад США на 9 недель.

1979 — официально прекратил существование военно-политический блок СЕНТО.

1994 — паром "Эстония" затонул в Балтийском море.

2001 — бразильский пилот 46-летний Жерард Мос, приземлившись в Рио-де-Жанейро, закончил первый в мире кругосветный полёт на моторном планере "Ximango", длившийся 100 дней.

2009 — индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода.