28 сентября - события дня
В Тюмени в 20 часов на площадке по адресу: ул. Федюнинского, 62 к. 2 начнется показ уличного спектакля "Свалка" театральной мастерской "Будильник".
Этот день в истории:
1618 — в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.
1759 — на глазах многих очевидцев в мексиканском штате Мичоакан появился вулкан Хорулло.
1760 — взятие Берлина русскими и австрийскими войсками в ходе Семилетней войны.
1904 — в Санкт-Петербурге спектаклем "Уриэль Акоста" К. Гуцкова открылся академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
1925 — в СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции.
1937 — постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край разделен на Алтайский край и Новосибирскую область.
1944 — начало Белградской стратегической наступательной операции, приведшей к разгрому немецкой группы армий "Сербия" и освобождению Югославии.
1968 — песня группы "Битлз" "Hey Jude" возглавила хит-парад США на 9 недель.
1979 — официально прекратил существование военно-политический блок СЕНТО.
1994 — паром "Эстония" затонул в Балтийском море.
2001 — бразильский пилот 46-летний Жерард Мос, приземлившись в Рио-де-Жанейро, закончил первый в мире кругосветный полёт на моторном планере "Ximango", длившийся 100 дней.
2009 — индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода.