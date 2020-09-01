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Студенты ТИУ создали сигнализатор, помогающий соблюдать дистанцию

Общество, 10:38 26 сентября 2020

Фото: ТИУ

Прототип сигнализатора нарушения социальной дистанции создала команда будущих инженеров из Тюменского индустриального университета.

Как рассказал студент группы специалитета "Нефтегазовые техника и технологии", главный инженер проектной команды Николай Марочкин, прибор состоит из платы, динамика, светодиода, пьезогенератора, датчиков движения, инфракрасного датчика и элемента питания с беспроводной зарядкой

"Подобные устройства, например, есть во Флоренции. Но отличие нашего в том, что в нем установлен инфракрасный датчик, позволяющий отличать человека от препятствия. Основная функция сигнализатора — помощь носителю в контроле социальной дистанции", - пояснил он.

Создать этот прибор ребята сумели в рамках адаптационно-диагностического курса "Я – студент. Прекурс". Участие в нем приняли более 400 первокурсников Высшей инженерной школы EG и института транспорта, пишет "Тюменская область сегодня".

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