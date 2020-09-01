Тюменский продюсер вошел в состав жюри фестиваля "Живые лица"

| Фото: "ЖИВЫЕ ЛИЦА" - театральный фестиваль, г.Тюмень во "ВКонтакте" | Фото: "ЖИВЫЕ ЛИЦА" - театральный фестиваль, г.Тюмень во "ВКонтакте"

Автор первого в России VR-спектакля Андрей Зубов оценит работы участников международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица", который пройдет со 2 по 4 октября.

"За время пандемии в нашей жизни было слишком много экранов, а театр — живой, спектакли нужно проживать на сцене с героям. Фестиваль "Живые лица" — это помощник для малых театров, своеобразный трамплин. Поэтому мне очень хочется посмотреть и поддержать коллективы, которые представят свое творчество", — рассказал продюсер Андрей Зубов.

На сцену выйдут творческие коллективы из Тюмени, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Свое шоу в формате онлайн-трансляции покажут театры Армении и Белоруссии.

На данный момент программа фестиваля включает 10 спектаклей. Для зрителей также проведут тематические мастер-классы, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".