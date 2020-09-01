  • 26 сентября 202026.09.2020суббота
  • USD76,8195
    EUR89,6637
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский продюсер вошел в состав жюри фестиваля "Живые лица"

Общество, 11:36 26 сентября 2020

| Фото: "ЖИВЫЕ ЛИЦА" - театральный фестиваль, г.Тюмень во "ВКонтакте"

Автор первого в России VR-спектакля Андрей Зубов оценит работы участников международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица", который пройдет со 2 по 4 октября.

"За время пандемии в нашей жизни было слишком много экранов, а театр — живой, спектакли нужно проживать на сцене с героям. Фестиваль "Живые лица" — это помощник для малых театров, своеобразный трамплин. Поэтому мне очень хочется посмотреть и поддержать коллективы, которые представят свое творчество", — рассказал продюсер Андрей Зубов.

На сцену выйдут творческие коллективы из Тюмени, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Свое шоу в формате онлайн-трансляции покажут театры Армении и Белоруссии.

На данный момент программа фестиваля включает 10 спектаклей. Для зрителей также проведут тематические мастер-классы, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:01 26.09.2020Помощь тьюторов и психологов бесплатно получают тюменские студенты
11:36 26.09.2020Тюменский продюсер вошел в состав жюри фестиваля "Живые лица"
10:38 26.09.2020Студенты ТИУ создали сигнализатор, помогающий соблюдать дистанцию
09:40 26.09.2020Эксперт объяснил что делать, если банкомат не отдает карту