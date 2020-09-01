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Жители могут поддержать Тюмень на конкурсе "Город России-2020"

Общество, 10:28 27 сентября 2020

| Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень - на 32 месте по итогам предварительного голосования в конкурсе "Город России - 2020". Всего в списке 83 города, за Тюмень отдали более 7,6 тысяч голосов.

В данное время возглавляет рейтинг Севастополь. Чтобы поддержать Тюмень на конкурсе, нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф. Собрать картинку и подтвердить выбор.

Регистрироваться не нужно, процедура бесплатна. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Голосовать можно каждый день до конца декабря, пишет "Вслух.ру".

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