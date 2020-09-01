Тюменцам рассказали, как защитить дачи зимой

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

После уборки урожая и с наступлением холодов горожане перестают ездить на дачные участки. Как защитить садовый домик и участок от грызунов, бродячих животных и воров, рассказал садовод Иван Казаков.

Перед "консервацией" домика на зиму, нужно провести уборку: все остатки съестного, крупы, сахар, кофе, макароны, овощи либо увезти в городскую квартиру, либо сложить в стеклянные банки под металлические крышки, чтобы до еды не добрались крысы, мыши.

Всю дорогостоящую бытовую технику лучше увезти с собой. То, что оставляете на участке лучше надежно спрятать. Например, в потайные ниши или в погреб.

Идеальная защита от воров – сигнализация или охрана, но это затратно. Можно установить недорогую сигнализацию, которая подает очень громкие сигналы, это отпугнет непрошенных гостей и привлечет внимание соседей в экстренной ситуации. Еще можно повесить на территории фонарь с датчиком движения, чтобы свет загорался, если кто-то зайдет во двор или на огород.

По возможности отключите полностью электричество, чтобы уберечь дом от пожара. Если отопление печное, то не забудьте убрать золу и открыть печную заслонку, так дом не отсыреет. И последний, но важный совет: не оставляйте ключи от домика под ковриком, рядом с крыльцом и в других известных местах, пишет "АиФ - Западная Сибирь".