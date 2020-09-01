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Итоги фестиваля "Сибирь мастеровая" подведут в ноябре

Общество, 12:47 27 сентября 2020

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

В Тюмени проходит областной фестиваль народных художественных промыслов и ремесел "Сибирь мастеровая", сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Ничего подобного в Тюмени не было уже пять лет, - говорит один из организаторов фестиваля Юлия Карандина. - Цель – узнать, сколько вообще на сегодня есть мастеров-ремесленников в наших городах, сёлах и деревнях. А один из критериев оценки - аутентичность. В изделиях должны быть отражены местные традиции. Пока наибольшую активность проявляют жители Нижнетавдинского района и областного центра. Именно они главные участники выставки в ЦУМе, который бесплатно предоставил площадку. Во время фестиваля мы проводим мастер-классы по вышивке, кружевному плетению, ковроткачеству, гончарному делу, резьбе по дереву и кости. Радует, что все чаще у нас появляются семейные мастерские"

В выставке приняли участие 20 мастеров, представивших изделия из дерева, металла и текстиля, созданные и украшенные вручную. А подводить итоги всего фестиваля будут в ноябре.

Фестиваль ремесел можно рассматривать, как продолжение истории с открытием центра Visit Tyumen. "И то, и другое призвано повысить интерес к Тюменской области", - говорит заслуженный работник торговли РФ, член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.

Фестиваль "Сибирь мастеровая" проходит в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

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