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Тюменских первокурсников приглашают на онлайн-квиз

Общество, 13:38 27 сентября 2020

Фото: официальной группы ВКонтакте "Интеллектуальное движение Тюменской области"

Тюменских первокурсников приглашают сразиться в онлайн-квизе. Игра пройдет 6 октября в 17 часов.

Участников ждут шесть разноплановых блоков, которые объединены молодежной темой. В квизе будут представлены текстовые, аудио и иллюстрированные вопросы, решить которые можно при помощи логики. Трансляция квиза пройдет в группе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте.

К участию приглашают студентов первого курса колледжей и университетов Тюменской области. В состав команды должно входить от 3 до 6 человек. Участие бесплатное.

"Мы каждый год проводим интеллектуальное посвящение первокурсников. В этот раз турнир пройдет онлайн и в формате квиза. Наша задача познакомить первокурсников с миром интеллектуальных игр и объединить единомышленников в начале сезона", — рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Победителей определят среди команд колледжей и университетов отдельно. Сильнейшие команды получат фирменные призы от движения и интеллектуальных партнеров, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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