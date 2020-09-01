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Тюменским родителям советуют обратить внимание на вес школьного ранца

Общество, 14:34 27 сентября 2020

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Неправильное ношение ранца может привести к тяжелым последствиям, напоминают врачи родителям школьников.

Вес рюкзака с учебниками должен быть не больше, чем 1/10 веса ребенка. Так, у первоклашек ранец может весить около полутора килограмм, для учеников 3-4 классов – 2 кг, для 5-6 классов – до 2,5 кг, 7-8 классов – 3,5 кг, 9-11 классов – 4 кг.

Врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Оксана Хохлова советует носить ранец на двух плечах, а не на одном, это избавит мышцы и суставы от излишнего напряжения. Ремни нужно затягивать так, чтобы сумка не болталась, а плотно прилегала к спине и располагалась по ее центру, пишет "Мегатюмень".

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