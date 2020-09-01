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Лучшие юные математики Тюменской области будут заниматься в ФМШ

Общество, 15:38 27 сентября 2020

| Фото: ФМШ во ВКонтакте

Победителей первого тура областной устной олимпиады пригласили на занятия в Физико-математическую школу. В интеллектуальных состязаниях приняли участие более шестисот учеников 4-6 классов в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске.

Особенность устной олимпиады в том, что нужно не просто решить задачу, но грамотно и правильно объяснить ее решение членам жюри, в роли которых выступили ученики Физико-математической школы.

"В целом, ученики и учителя ФМШ отмечают большой интерес к точным наукам, высокую активность ребят-участников, нестандартные варианты решений", – прокомментировали мероприятие в администрации ФМШ Тюменской области.

В результате первого тура олимпиады определились абсолютные победители, призеры и обладатели похвальных грамот: 39 четвероклассников (из 139 участников), 61 пятиклассник (из 173 человек), 16 шестиклассников (из 116 учеников).

Победители и призеры получили возможность дважды в месяц посещать занятия математического кружка, вести который будут педагоги Физико-математической школы.

Кроме того, они вместе с обладателями похвальных грамот каждую четверть будут встречаться на увлекательных математических играх в стенах ФМШ, а 20 марта 2021 года вновь сойдутся в борьбе в рамках второго тура устной олимпиады, пишет "Тюменская область сегодня".

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