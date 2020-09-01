29 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в в тюменском технопарке (ул.Республики 142, 2 этаж) начнется первый практический учебный курс в школе цифровой трансформации

В Тюмени в 16 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул.Республики 142) начнется открытие класса 1С.

В Тюмени в 18 часов на платформе "Точка кипения- Тюмень" начнется

образовательная программа для подготовки к участию в полуфинале конкурсной программы УМНИК.

В Тюмени в центре дзюдо (ул. Валерии Гнаровской, 1) стартует первенство Тюменской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

В Тюмени в 10 часов 30 минут, в 17 часов и в 19 часов 30 минут в арт-пространстве "Время победы" на Масловском взвозе начнутся киносеансы - фильмы "Снежные призраки", "Два бойца", "Сестренка".

Этот день в истории:

1399 - король Англии Ричард II отрекается от престола.

1515 – Швейцария подписала Вечный мир с Францией.

1547 – родился Мигель де Сервантес Сааведра, испанский писатель.

1650 – англичанин Генри Робинсон открыл первое в мире брачное агентство.

1665 – Жермен Морин стал первым католическим священником, рожденным в Канаде.

1916 – официально объявлено, что первым в мире миллиардером стал американский промышленник Джон Рокфеллер.

1926 – закрыт древнейший русский православный мужской монастырь - Киево-Печерская лавра.

1943 – войска Красной Армии освободили от гитлеровцев Кременчуг на Украине.

1947 – под Челябинском на секретном предприятии, вырабатывавшем оружейный плутоний, произошла первая в мире радиоактивная авария – поврежден ядерный реактор.

1951 – открыт 12-й спутник Юпитера – Ананке.

1962 – в космос запущен первый канадский спутник связи Alouette-1.

1963 – группа "Роллинг Стоунз" начала первое турне.

1963 – советская атомная подлодка "К-181" всплыла на Северном полюсе, где подняла флаг СССР.

1972 – Китай и Япония подписали мирный договор, завершив состояние войны, длившееся 35 лет.

1990 – Чукотский автономный округ выведен из состава Магаданской области и провозглашен республикой.