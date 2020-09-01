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В Тобольске выпустили иллюстрированный гид-путеводитель по городу

Общество, 17:46 28 сентября 2020

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Иллюстрированный гид-путеводитель создан в Тобольске, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

Путеводитель "Такой разный Тобольск" знакомит с ключевыми достопримечательностями города, культурно-историческими местами, знаковыми объектами промышленно-социальной инфраструктуры. Проект реализован в печатном и электронном форматах.

Печатное издание сочетает в себе описание мест, которые предлагается посетить гостю, и ассоциативные иллюстрации, выполненные в художественном стиле "наив". Интернет-версия издания - удобная платформа. Пользователю можно скачать электронный вариант гида-путеводителя, построить с помощью goolge-карт собственный маршрут по знаковым местам Тобольска, получить подробную информацию о том или ином объекте в Wikipedia и ознакомиться с впечатлениями и отзывами туристов на TripAdvisor.

Еще одна составляющая гида-путеводителя – наличие информации о кафе с национальной кухней, уютных гостиницах, местах отдыха и развлечений для детей, а также отдельного раздела, посвященного промышленному туризму, который развивают тобольские предприятия СИБУРа.

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# Тобольск , туризм

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