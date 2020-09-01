Тюменские строители стали лучшими на слете студотрядов Урала

| фото пресс-службы Тюменского областного студотряда | фото пресс-службы Тюменского областного студотряда

Команда тюменского областного студотряда победила в конкурсе профессионального мастерства "ТрудКрут" по направлению "Строительство" на Слете студенческих отрядов Уральского федерального округа.

Также тюменцы стали вторыми в конкурсе профмастерства среди студотрядов сервисного направления и в спартакиаде по стритболу, и третьими в состязаниях по волейболу, сообщает пресс-служба областного студотряда.

В состав команды-победителя "Удача" вошли бойцы ССО "Веста" Тюменского индустриального университета. По словам капитана команды и специалиста по сухому строительству и штукатурным работам Антона Шигапова, конкурс – это отличная возможность получить полезный опыт.

"Нам помогло победить то, что все участники конкурса из одного отряда. Мы хорошо знаем друг друга и вместе работали в третьем трудовом семестре. А вообще слет запомнился атмосферой, радостью встречи ребят из разных регионов, забавными квестами и квизами", - рассказал он.

На конкурсе штукатуры и мастера строительно-монтажных работ возводили угловой элемент стены сухим методом, инженеры по технике безопасности показали навыки оказания первой помощи на производстве, а в конце написали теоретический тест.

| фото пресс-службы Тюменского областного студотряда | фото пресс-службы Тюменского областного студотряда

Также в рамках окружного слета состоялся конкурс профмастерства среди отрядов сервисного направления. В общем зачете тюменки ТюмГУ Александра Суркова и Ксения Чичкова завоевали второе место. Александра – по направлению официант, Ксения – в качестве горничной, обе летом отработали по своим направлениям в Тюмени и Крыму.

Важным этапом отбора на Всероссийский слет студенческих отрядов стала спартакиада, где студенты УрФО смогли проверить свои силы в футболе, стритболе, волейболе, перетягивании каната, дартсе. Тюменцы заняли второе место в стритболе. Ребята также привезли бронзу с соревнований по волейболу.

Всего участниками слета студотрядов, который проходил в Челябинске, стали 120 представителей Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Окружной слет стал отборочным на Всероссийский слет студенческих отрядов, который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.