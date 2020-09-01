30 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в центре патриотического воспитания "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнется торжественное открытие комплексных соревнований среди военно-патриотических объединений Тюменской области "Суворовский натиск".

В Тюмени в 14 часов в городском департаменте имущественных отношений (ул. Советская, 20, конференц-зал) начнется круглый стол "О реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законом "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Советская, 61 (зал заседаний, 3 этаж) начнется очередное заседание Общественной палаты Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34, концертный зал им. Ю. Гуляева) начнется открытие фестиваля "Алябьевская осень" - концерт к 90-летию со дня рождения оперного певца Юрия Гуляева.

Этот день в истории:

1452 - в Майнце Иоганн Гутенберг напечатал первую книгу - Библию.

1630 - вынесен приговор первому преступнику в Америке - Джону Биллингтону, он был повешен за убийство.

1791 - в Вене состоялась премьера последней оперы В. А. Моцарта "Волшебная флейта".

1809 - в Форт Уэйн США подписали договор с индейцами, которые уступали 3 миллиона акров своей земли американцам.

1846 - в Чарльстоне доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии - диэтилового эфира.

1901 - во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч.

1902 - запатентован искусственный шелк (вискоза).

1928 - английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина.

1948 - состоялся первый свободный полет вертолета Ми-1 конструкции ОКБ М. Л. Миля.

1954 - пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "Наутилус".

1998 - академику Дмитрию Лихачеву вручена высшая награда России - Орден Святого апостола Андрея Первозванного номер 1.