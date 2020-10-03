3 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов возле школы № 43 начнется открытие спортивной площадки.

В Тюмени в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" (п. Верхний бор, 9 км. Салаирского тракта) пройдет окружной полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена".

В Тюмени в МТЦ "Космос" пройдет фестиваль "Шоу-кейс тюменских театров".

Этот день в истории:

382 — римский император Феодосий I выделил земли Фракии для поселения вестготов.

1649 — русский Земский собор принял Соборное Уложение, основной закон Российской Империи до XIX века.

1782 — в России Екатериной II учрежден Орден Святого Владимира.

1828 — установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией.

1866 — по Венскому договору Австрия уступила Италии Венецию.

1910 — открытие Московского аэродрома на Ходынском поле (закрыт в 2003 году).

1938 — образована Пермская область.

1945 — в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил $5.

1952 — Великобритания провела первое испытание ядерного оружия.

1968 — состоялся первый полет магистрального пассажирского трёхдвигательного самолета "Ту-154", созданного в ОКБ А. Н. Туполева.

1990 — состоялось объединение Германии.

2003 — в Дублине открыт гигантский движущийся памятник волне. Скульптура высотой 35,3 м способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра и возвращаться в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию.