3 октября - события дня
В Тюмени в 11 часов возле школы № 43 начнется открытие спортивной площадки.
В Тюмени в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" (п. Верхний бор, 9 км. Салаирского тракта) пройдет окружной полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена".
В Тюмени в МТЦ "Космос" пройдет фестиваль "Шоу-кейс тюменских театров".
Этот день в истории:
382 — римский император Феодосий I выделил земли Фракии для поселения вестготов.
1649 — русский Земский собор принял Соборное Уложение, основной закон Российской Империи до XIX века.
1782 — в России Екатериной II учрежден Орден Святого Владимира.
1828 — установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией.
1866 — по Венскому договору Австрия уступила Италии Венецию.
1910 — открытие Московского аэродрома на Ходынском поле (закрыт в 2003 году).
1938 — образована Пермская область.
1945 — в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил $5.
1952 — Великобритания провела первое испытание ядерного оружия.
1968 — состоялся первый полет магистрального пассажирского трёхдвигательного самолета "Ту-154", созданного в ОКБ А. Н. Туполева.
1990 — состоялось объединение Германии.
2003 — в Дублине открыт гигантский движущийся памятник волне. Скульптура высотой 35,3 м способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра и возвращаться в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию.