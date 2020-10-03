Семьдесят пять рябин украсят территории на улице Камчатская в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

75 рябин высадят возле школы №67 (ул. Камчатская, 154) в Тюмени 7 октября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин, ранее идею высадить деревья на этой территории была предложена депутатом городской думы Альбиной Селезневой на встрече по осмотру микрорайона Тура. Инициативу поддержали.

Высадку деревьев, которая состоится 7 октября, приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию со дня образования Ленинского административного округа.

"Несколько лет назад здесь проводилась высадка рябин. Сейчас доведем дело до логического завершения. Высадим 75 деревьев. Число — символичное, приуроченное к юбилею Победы в Великой Отечественной войне", — поделился Александр Ильин.

Участие в акции примут сотрудники управы Ленинского административного округа, молодежной администрации Тюмени, депутаты.

Изначально организаторы планировали пригласить на акцию тюменских ветеранов, но в связи с эпидемиологической ситуацией от этой идеи решили отказаться. Массового скопления не будет, заверили в управе.

Инна Пахомова