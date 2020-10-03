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Выставка "Строители – призванье навсегда" открылась в Тюмени

Экономика, 13:54 03 октября 2020

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Выставка, посвященная истории строительного комплекса региона, работает в музее истории архитектуры и строительства ТИУ. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

"Без памяти о прошлом невозможно построить будущее, а в нашей большой Тюменской области многим можно гордиться – в том числе, строительными объектами и славными традициями. На эту выставку будет приходить как молодежь, которая выбирает профессию, так и ветераны строительной отрасли", - сказал он.

На выставке представлены уникальные исторические фотографии. Некоторые из них – например, снимки Тюменского фанерного завода – датированы 1920-30 годами, некоторые – сделаны в военные годы. Среди экспонатов – подлинные ордена и награды Союза строителей региона, исторические документы 1950-70 годов. В центре зала установлен макет монумента – победитель конкурса на лучший памятник строителям Тюменской области. Возможно, в будущем этот памятник будет установлен в регионе.

Выставка будет работать в музее истории архитектуры и строительства Тюменского края в ТИУ на постоянной основе, пишет "Тюменская область сегодня".

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