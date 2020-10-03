Тюменских пенсионеров научили бороться со страхом перед возрастом

| Фото: Тюменский региональный благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" | Фото: Тюменский региональный благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Тренинговую программу "Стресс, страх, тревожность и депрессивные состояния пенсионного возраста. Способы и методы преодоления" прошли слушатели Университета третьего возраста, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Занятия провела психолог регионального центра общественного здоровья "Многопрофильного консультативно-диагностического центра" Евгения Саськова. Она рассказала о видах и стадиях стресса, чем отличается тревога от страха, провела экспресс-"тренировку" и обучила студентов, как справиться с эмоциями при помощи массажа.

"Проект помогает лучше информировать пожилых людей об ответственном отношении к здоровью, а они транслируют свои навыки и знания своему близкому окружению, соседям. За все время на медицинском факультете занималось более 200 граждан. Мы будем продолжать работу, с учетом пожеланий наших студентов", - отмечает заведующий региональным центром общественного здоровья МКДЦ Юлия Стрельникова.

Впереди у студентов еще четыре семинара: о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний и о физической активности.