Тюменская область - лидер в УФО по обороту розничной торговли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередной рейтинг регионов Уральского федерального округа по социально-экономическому развитию представил Тюменьстат. Тюменская область лидирует по пяти показателям из десяти. С данными по итогам января-июля 2020 года ознакомился "Вслух.ру".

Тюменская область вернулась на 1 место по обороту розничной торговли (по этому показателю выбивался вперед Ямало-Ненецкий автономный округ). В среднем на душу населения он составил 151,2 тыс. рублей, то есть 21,6 тысячи рублей в месяц.

По традиции Тюменская область показала максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек: 281,9 кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками – 133,1 кв. метров.

Индекс промышленного производства к соответствующему периоду 2019 года в Тюменской области составил 128,8%. По данному показателю мы также в лидерах.

Кроме того, наш регион лидирует по объемам производства молока (218 кг), яиц (599 штук) на душу населения. Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения наблюдался в Челябинской области (78 кг).

Самый низкий индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец июля 2020 года к декабрю 2019 года (101,8%) наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямал также в лидерах по обороту общественного питания на душу населения (14,2 тыс. рублей) и объему платных услуг на душу населения (41,4 тыс. рублей).