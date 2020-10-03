Автогонщик Владимир Соколов: Формула-1 это безумно круто

| Фото: олимпийский-парк.рф | Фото: олимпийский-парк.рф

Пандемии не смогла нарушить планы: гонки Формулы 1 состоялись в Сочи 27 сентября. По мнению тюменских участников, гонки – это скорость, страсть и стиль.

"Каждый раз себя спрашиваю зачем мне это, ведь там куча ограничений, условий, а уж в этом году и подавно, - комментирует профессиональный автогонщик Владимир Соколов. - Уже третий раз я получаю опыт, получаю время для перезагрузки, для новых идей и мыслей. Да тяжело, да порой обидно за действия людей для которых стараешься, но это безумно круто!! Все минусы перекрывает атмосфера!! Я готов сейчас весь год восстанавливать спину, ноги, готов питаться на полу, главное еще раз попасть в этот шикарный мир. Я не безумный фанат формулы 1, но оказаться внутри - это бесценно".

По словам Владимира, самое главное на Ф1 это тайминг, а дальше семинары. Безопасность на высшем уровне. Всех гонщиков снаряжают в несгораемые комбинезоны, кепки, маски, и диэлектрические перчатки.

"Я на Ф-1 был с Албоном, а на Ф2 с нашим Робертом Шварцманом - мы с ними постоянно рядом. Отмечаем каждое действие пилота и команды на соблюдение правил, если что-то не так, сразу рапорт. Бывают и неприятности, в этом году была авария на большой скорости. Не берусь судить причины и последствия, главное все живы и здоровы, а техника дело наживное", - рассказывает тюменец.

Добавим, что 3 октября в Тюмени состоялся чемпионат Тюменской области по автомногоборью и конкурс среди водителей с ограниченными возможностями, пишет "Тюменская область сегодня".