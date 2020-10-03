В Тобольске стартует проект аудиоподкастов для школьников

Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск

Проект аудиоподкастов для учащиеся 8-11 классов стартует в Тобольске 5 октября. К участию приглашаются школьники, которые интересуются развитием гибких навыков, рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

"Мы хотим говорить с аудиторией на понятном языке, поэтому привлекаем к проекту подростков. Они выберут наилучший формат, основываясь на собственных предпочтениях. К тому же, школьники лучше воспримут полезную информацию от сверстников. Проект может стать для ребят стартом перспективного хобби. Но чтобы сделать подкаст интересным, им предстоит основательно погрузиться в тему", - уточнила она.

Чтобы пройти отбор, необходимо заполнить заявку, поделиться идеями подкаста, рассказать об имеющемся опыте публичных выступлений и ждать приглашения на собеседование. Заявки кандидатов принимаются до 25 октября.

Аудиопроект реализуется в рамках программы "Soft Skills Корпорация". Она помогает школьникам развивать надпрофессиональные компетенции. Подкасты станут новым форматом обучения, наряду с онлайн-квестами и настольными играми в классах, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".