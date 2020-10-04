Юные тюменцы готовятся к областному конкурсу "Безопасное колесо"

Архив. Фото: Госавтоинспекции Тюменской области Архив. Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

120 юных инспекторов движения из всех муниципалитетов Тюменской области примут участие в конкурсе "Безопасное колесо", сообщает региональная Госавтоинспекция.

В программе конкурса - соревнования в фигурном вождении велосипеда, знании Правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, умении оказать первую помощь.

Сотрудники ГИБДД проведут с ребятами тренинги по езде на велосипедах в автогородке.