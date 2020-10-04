Тюменцы сняли видеоролик о пьяном водителе

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Социальный видеоролик "Исход" напомнит тюменцам об опасностях управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рассказала руководитель медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

"Молодые люди не всегда задумываются о последствиях, поэтому важно напоминать насколько масштабны и плачевны те варианты, которые могут произойти, если принять рискованное решение. Например, сесть за руль в нетрезвом состоянии, — пояснила она .

По сюжету молодой человек после употребления горячительных напитков садится за руль. Через некоторое время, он сталкивается со встречной машиной.

По данным ГИБДД, за восемь месяцев в Тюменской области произошло 140 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них пострадали 209 жителей. Двадцать восемь человек погибли, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".