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Автолюбителям запрещено включать дальний свет во время тумана, напоминают эксперты

Общество, 12:41 04 октября 2020

ИА "Тюменская линия"

Тюменским водителям напомнили основные правила безопасности на дорогах во время тумана. Перед поездкой необходимо убедиться в исправности фар, рассказал автоэксперт, водитель с 27-летним стажем Иван Кармыхин.

"Нужно помнить, что запрещено в туман включать дальний свет фар, это небезопасно в первую очередь для сидящего за рулем. Все просто: мельчайшие капельки воды в воздухе отражают и возвращают лучи света обратно, и получается, что водитель сам себя ослепляет или дорога начинает отсвечивать. В такую погоду включаем только ближний свет, не зря только при его активации во многих марках авто подключаются противотуманные фары. При габаритах или на дальнем они просто не сработают", - говорит эксперт.

Кстати, передние противотуманные фары рекомендуется использовать, если видимость менее 300 метров. А задние противотуманные фонари – при видимости на дороге менее 100 метров, иначе они будут слепить водителя транспортного средства, следующего позади вас.

Также сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, а во время тумана и вовсе двигаться на 20-30 км/ч тише максимально разрешенной на том или ином участке дороги скорости, пишет "Мегатюмень".

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