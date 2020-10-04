Автолюбителям запрещено включать дальний свет во время тумана, напоминают эксперты
Тюменским водителям напомнили основные правила безопасности на дорогах во время тумана. Перед поездкой необходимо убедиться в исправности фар, рассказал автоэксперт, водитель с 27-летним стажем Иван Кармыхин.
"Нужно помнить, что запрещено в туман включать дальний свет фар, это небезопасно в первую очередь для сидящего за рулем. Все просто: мельчайшие капельки воды в воздухе отражают и возвращают лучи света обратно, и получается, что водитель сам себя ослепляет или дорога начинает отсвечивать. В такую погоду включаем только ближний свет, не зря только при его активации во многих марках авто подключаются противотуманные фары. При габаритах или на дальнем они просто не сработают", - говорит эксперт.
Кстати, передние противотуманные фары рекомендуется использовать, если видимость менее 300 метров. А задние противотуманные фонари – при видимости на дороге менее 100 метров, иначе они будут слепить водителя транспортного средства, следующего позади вас.
Также сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, а во время тумана и вовсе двигаться на 20-30 км/ч тише максимально разрешенной на том или ином участке дороги скорости, пишет "Мегатюмень".