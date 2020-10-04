Автолюбителям запрещено включать дальний свет во время тумана, напоминают эксперты

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменским водителям напомнили основные правила безопасности на дорогах во время тумана. Перед поездкой необходимо убедиться в исправности фар, рассказал автоэксперт, водитель с 27-летним стажем Иван Кармыхин.

"Нужно помнить, что запрещено в туман включать дальний свет фар, это небезопасно в первую очередь для сидящего за рулем. Все просто: мельчайшие капельки воды в воздухе отражают и возвращают лучи света обратно, и получается, что водитель сам себя ослепляет или дорога начинает отсвечивать. В такую погоду включаем только ближний свет, не зря только при его активации во многих марках авто подключаются противотуманные фары. При габаритах или на дальнем они просто не сработают", - говорит эксперт.

Кстати, передние противотуманные фары рекомендуется использовать, если видимость менее 300 метров. А задние противотуманные фонари – при видимости на дороге менее 100 метров, иначе они будут слепить водителя транспортного средства, следующего позади вас.

Также сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, а во время тумана и вовсе двигаться на 20-30 км/ч тише максимально разрешенной на том или ином участке дороги скорости, пишет "Мегатюмень".