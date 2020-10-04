Росстат назвал среднюю зарплату тюменских учителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Средняя зарплата у учителей Тюменской области составляет 52 тыс. 437 руб. В целом по России, по данным Росстата, она составила 46 тыс. 786 рублей.

Тюмень - на третьем месте по уровню учителей в Уральском федеральном округе. Лидируют северные округа – ЯНАО (116 тыс. 330,7 руб.) и ХМАО-Югра (87 тыс. 119,4 руб.).

Напомним, что с нового учебного года у классных руководителей появилась федеральная доплата в размере 5 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".