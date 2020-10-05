6 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие регионального финала соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень".

Этот день в истории:

1683 - первые немецкие поселенцы прибыли в Америку основали поселение Германтаун.

1689 - Папой римским избран Александр VIII.

1769 - английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.

1801 - Наполеон даровал новую конституцию Голландии.

1805 - первый русский воздухоплаватель И. Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой.

1908 - Крит объявил о независимости от Турции и о присоединении к Греции.

1918 - Регентский Совет провозгласил независимость Польши.

1920 - в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин.

1927 - в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма.

1962 - в Лондоне прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде "Доктор Нет".

1977 - первый полет истребителя МиГ-29.

2004 - спущен на воду первый вертолетоносец типа "Мистраль".

2010 - начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram.