Новую спортплощадку открыли в Тюмени в День здоровья

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Спортивная площадка открылась на территории школы № 43 в Тюмени в осенний День здоровья 3 октября. Волейбольное, баскетбольное, мини-футбольное, футбольного поле, беговая дорожка и турниковый комплекс с уличными тренажерами доступны учащимся и всем жителям микрорайона, сообщает администрация города.

В лесопарке "Гилевская роща" в этот же день презентовали обновленный памп-трек. Он построен в 2019 году, за это время было внесено несколько конструктивных изменений, которые позволят использовать его в качестве полигона для соревнований.

В День здоровья в Тюмени провели спортивные мероприятия. Инструкторы организовали зарядку, веселые разминки, турниры по мини-футболу во дворах по месту жительства горожан.

В Гилевской роще состоялись мини-футбольные матчи дворовых команд с участием 37 любительских коллективов. Все спортсмены занимаются у спортивных инструкторов по месту жительства.

В Комсомольском сквере прошли старты участников клуба "Беговел TMN". Малыши выполняли трюки на специально построенной трассе.

На память участникам дворовых турниров и спортивных мероприятий Дня здоровья вручили призы и дипломы.