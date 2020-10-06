7 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе начнется заочное голосование комитета Тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 11 часов у Вечного огня на Исторической площади начнется торжественно-траурная церемония передачи родственникам смертного медальона красноармейца Николая Михайловича Тюленёва, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

В Тюмени в 11 часов в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" (п. Верхний бор, 9 км. Салаирского тракта) начнется открытие третьей смены окружного полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена".

В Тюмени на площадке ПСК ДОМ пройдет региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области в отрасли "Строительство" по номинации "Лучший каменщик".

Интересное в этот день:

1806 - в Англии запатентована первая копирка.

1903 - в Онтарио (Канада) открыты залежи серебра.

1885 - родился великий датский физик, нобелевский лауреат Нильс Бор.

1934 - родилась поэтесса Новелла Матвеева.

1941 - под Вязьмой немецкие войска окружили четыре армии Западного и Резервного фронтов. Красная армия потерпела тяжелейшее поражение – в плен попали более 650 тыс. человек.

1944 - на конференции в Думбартон-Оксе принято решение о создании Организации Объединенных Наций.

1944 - началась Петсамо-Киркенесская операция по освобождению Заполярья от гитлеровцев.

1949 - создана Германская Демократическая Республика.

1959 - советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны.