8 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в актовом зале строительного института Тюменского индустриального университета (ул. Луначарского, 2) начнется награждение победителей конкурса "На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2019 год".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

Интересное в этот день:

1480 - началось "стояние на Угре" между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата, закончившееся окончательным освобождением Руси от монголо-татарского ига.

1498 - корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии.

1818 - англичане впервые использовали в бою боксёрские перчатки.

1871 - в Японии введена современная система почтовой связи.

1873 - в США открыта первая женская тюрьма.

1908 - Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку-перманент.

1926 - состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио.

1970 - Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1977 - старт первого Мини трансата - парусной гонки через Атлантический океан.

1978 - ядерный взрыв "Вятка" (15 килотонн).

1990 - Бурятская АССР провозгласила себя республикой в составе России.

2007 - города Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня и Елец удостоены звания "Город воинской славы".