Минспорт ввел дополнительное тестирование на COVID-19

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Дополнительное тестирование на COVID-19 ввел Минспорт РФ.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране и участившимися случаями заезда на федеральные спортивные базы, подведомственные Министерству спорта, спортсменов, тренеров и специалистов с новой коронавирусной инфекций, с 5 октября 2020 года вводится обязательное тестирование членов сборных команд на COVID-19.

Тестирование, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) необходимо проводить в течение 72 часов до заезда на базу. Оно проводится за счет средств командирующей организации.