9 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Жуковского, 76 начнется открытие двора.

В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется премьера спектакля "Тартюф".

Интересное в этот день:

1446 - правитель Кореи Сечжон заменил иероглифическое письмо новым алфавитом с 28 буквами.

1708 - разгром войсками под командованием Петра I корпуса Левенгаупта в битве при Лесной во время Северной войны 1700-1721.

1760 - взятие Берлина русскими войсками во время Семилетней войны.

1890 - под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нём 50 метров.

1965 - песня "Битлз" "Yesterday" возглавила американский хит-парад.

1975 - академику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия.

1980 - Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеславу Милошу.

1989 - Центральное телевидение СССР организовало сеансы Анатолия Кашпировского.

2000 - в Японии открылся первый в мире музей Джона Леннона.

2009 - президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.