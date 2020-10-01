Тюменская научная библиотека проведет квиз по творчеству Саши Черного

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Литературный квиз "Из веры, книг и жизни…", посвященный 140-летию со дня рождения Саши Черного, пройдет в аккаунтах Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева 13 октября, сообщают организаторы.

Задания квиза будут связаны с фактами из жизни и творчества поэта. Участникам предстоит ответить на вопрос, кем служил Саша Черный во время Первой мировой войны, какой вид литературных произведений принес известность поэту.

Саша Черный (настоящее имя – Александр Михайлович Гликберг) – поэт Серебряного века, прозаик, журналист.

Квиз разместят в социальных сетях научной библиотеки в Instagram и во ВКонтакте.