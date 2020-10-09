10 октября - события дня
В Тюмени в Тюменском государственном университете пройдет "ВузЭкоФест".
В Тюмени пройдет общегородской субботник.
Интересное в этот день:
1698 – в Москве начались массовые казни стрельцов – участников стрелецкого бунта.
1733 – Франция объявила войну Священной Римской империи из-за дележа польского наследства.
1794 – русские войска Александра Суворова разбили при Мациевцах польское войско, взяв в плен лидера повстанцев Тадеуша Костюшко.
1813 – родился итальянский композитор Джузеппе Верди.
1861 – родился норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен.
1911 – началась революция в Китае (Синьхайская революция).
1913 – завершилось строительство Панамского канала. Его длина – 81 км 600 м.
1932 – состоялся торжественный пуск Днепрогэса – одной из главных строек первой пятилетки.
1944 – под венгерским городом Дебреценом состоялось крупное танковое сражение между немецкими и советскими бронетанковыми корпусами. Обе стороны понесли огромные потери.
1964 – открылись XVIII Олимпийские игры в Токио.
1999 – черкесы и абазины объявили о создании парламента Черкесии, независимого от Карачаево-Черкесии.
1999 – в первом в истории профессионального бокса поединке мужчины и женщины победила американка Маргарет Макгрегор.
2000 - озоновая дыра над Антарктикой достигла небывалых размеров, став в два раза больше Антарктиды.