10 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Тюменском государственном университете пройдет "ВузЭкоФест".

В Тюмени пройдет общегородской субботник.

Интересное в этот день:

1698 – в Москве начались массовые казни стрельцов – участников стрелецкого бунта.

1733 – Франция объявила войну Священной Римской империи из-за дележа польского наследства.

1794 – русские войска Александра Суворова разбили при Мациевцах польское войско, взяв в плен лидера повстанцев Тадеуша Костюшко.

1813 – родился итальянский композитор Джузеппе Верди.

1861 – родился норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен.

1911 – началась революция в Китае (Синьхайская революция).

1913 – завершилось строительство Панамского канала. Его длина – 81 км 600 м.

1932 – состоялся торжественный пуск Днепрогэса – одной из главных строек первой пятилетки.

1944 – под венгерским городом Дебреценом состоялось крупное танковое сражение между немецкими и советскими бронетанковыми корпусами. Обе стороны понесли огромные потери.

1964 – открылись XVIII Олимпийские игры в Токио.

1999 – черкесы и абазины объявили о создании парламента Черкесии, независимого от Карачаево-Черкесии.

1999 – в первом в истории профессионального бокса поединке мужчины и женщины победила американка Маргарет Макгрегор.

2000 - озоновая дыра над Антарктикой достигла небывалых размеров, став в два раза больше Антарктиды.