11 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В с. Чикча Тюменского района в 10 часов начнутся чемпионат и первенство города по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой".

Интересное в этот день:

1783 - учреждена Российская академия, президентом академии назначена княгиня Екатерина Романовна Дашкова.

1853 - в Нью-Йорке открыт первый в Америке клиринговый банк.

1881 - житель штата Северная Дакота Дэвид Хьюстон запатентовал фотоплёнку.

1891 - в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом "Скансен".

1918 - состоялся первый радиоуправляемый полет (Франция). Он продолжался один час, самолет преодолел расстояние 100 км.

1922 - декретом Совнаркома введена новая денежная единица - червонец.

1944 - Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР.

1961 - на Семипалатинском полигоне осуществлен первый подземный ядерный взрыв.

1994 - в России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару ("черный вторник").