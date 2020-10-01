11 октября - события дня
В с. Чикча Тюменского района в 10 часов начнутся чемпионат и первенство города по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой".
Интересное в этот день:
1783 - учреждена Российская академия, президентом академии назначена княгиня Екатерина Романовна Дашкова.
1853 - в Нью-Йорке открыт первый в Америке клиринговый банк.
1881 - житель штата Северная Дакота Дэвид Хьюстон запатентовал фотоплёнку.
1891 - в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом "Скансен".
1918 - состоялся первый радиоуправляемый полет (Франция). Он продолжался один час, самолет преодолел расстояние 100 км.
1922 - декретом Совнаркома введена новая денежная единица - червонец.
1944 - Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР.
1961 - на Семипалатинском полигоне осуществлен первый подземный ядерный взрыв.
1994 - в России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару ("черный вторник").