12 октября - события дня
В Тюмени в областной думе пройдет заочное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.
В Тюмени с 12 до 18 часов на площадке перед ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1-а) каждый житель сможет сдать тест на ВИЧ.
Интересное в этот день:
1350 - родился великий князь московский Дмитрий Иванович, получивший после выигранной им Куликовской битвы почетное прозвище Донской.
1492 - Христофор Колумб открыл первую землю в Америке - Сан-Сальвадор.
1787 - в сражении на Кинбурнской косе Александр Суворов разгромил турецкий десант.
1909 - в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.
1931 - в Рио-де-Жанейро на вершине горы Корковаду открыт монумент Христа Спасителя работы скульптора Поля Ландовски.
1941 - гитлеровские войска заняли Брянск.
1968 - в Мехико открылись XIX Олимпийские игры.
1997 - возле Нагасаки (Япония) произведена самая длинная в мире порция суши (длиной в 1 тыс. м).
2000 - американские ученые обнаружили пять скелетов тиранозавров. Самый крупный был продан одному из музеев в Чикаго за 8,5 млн долларов.