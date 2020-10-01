12 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в областной думе пройдет заочное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени с 12 до 18 часов на площадке перед ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1-а) каждый житель сможет сдать тест на ВИЧ.

Интересное в этот день:

1350 - родился великий князь московский Дмитрий Иванович, получивший после выигранной им Куликовской битвы почетное прозвище Донской.

1492 - Христофор Колумб открыл первую землю в Америке - Сан-Сальвадор.

1787 - в сражении на Кинбурнской косе Александр Суворов разгромил турецкий десант.

1909 - в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.

1931 - в Рио-де-Жанейро на вершине горы Корковаду открыт монумент Христа Спасителя работы скульптора Поля Ландовски.

1941 - гитлеровские войска заняли Брянск.

1968 - в Мехико открылись XIX Олимпийские игры.

1997 - возле Нагасаки (Япония) произведена самая длинная в мире порция суши (длиной в 1 тыс. м).

2000 - американские ученые обнаружили пять скелетов тиранозавров. Самый крупный был продан одному из музеев в Чикаго за 8,5 млн долларов.