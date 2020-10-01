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В Армизонском районе не сыграли ни одной свадьбы в сентябре

Общество, 10:39 10 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 180 пар зарегистрировали свои отношения в Тюменской области в сентябре. Из них 774 бракосочетания прошло в Тюмени. В Армизонском районе не сыграли ни одной свадьбы. Об этом свидетельствует статистика регионального управления ЗАГС.

124 церемонии прошли в Тюменском районе, 80 – в Тобольском, 46 – в Ишимском, 50 – в Заводоуковском, 18 – в Ялуторовском районах.

Всего за месяц выдано 827 свидетельств о расторжении брака, в том числе 427 – в Тюмени.

Напомним, что в период режима повышенной готовности регистрация брака в органах ЗАГС проводится в присутствии до 10 человек, пишет "Вслух.ру"

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