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Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть температура в офисах

Общество, 11:38 10 октября 2020

Фото: data.nalog.ru

Какой должна быть оптимальная температура на рабочем месте, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Показатели зависят от должностных обязанностей и энергозатрат тюменцев.

Так, рабочим на приборостроительных предприятиях, на швейном производстве, в сфере управления будет комфортно при +22 +24 градусах. Для офисных клерков, чья работа в основном сидячая, показатели - от +21 до +23 градусов.

Кто в постоянном движении, переносит мелкие предметы весом до 1 кг, хорошо будут себя чувствовать при +19-21⁰С. Для тех, кто переносит тяжести до 10 кг, например в литейном или кузнечном производстве, - от +17 до +19⁰С.

Самая низкая температура - от +16 до +18⁰С - у тех, кто носит очень тяжелые предметы и кому необходимо постоянно применять физическую силу. Это, например, ручная ковка в кузницах, труд в литейных цехах и на металлургических предприятиях.

Если термометр показывает значения ниже положенных, работник имеет право требовать перевод на удаленную работу, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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