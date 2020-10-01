Тюменские юидовцы показали новые модели форменных жилетов

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Новые жилеты с логотипом движения ЮИД презентовали участники Тюменского областного конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в детском лагере "Остров детства".

В этих жилетах юные инспекторы движения региона, а их более 4 тыс. 500, будут дежурить на улицах вместе с сотрудниками ГИБДД и волонтерами.

Новая юидовская амуниция изготовлена в рамках региональной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

Как напоминает Госавтоинспекция Тюменской области, В общем зачете конкурса "Безопасное колесо" победила команда Аромашевского района, вторыми стали ребята из Ишимского района, а бронза – у юидовцев из Тюменского района.