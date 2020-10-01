Тоболяки могут дать лекцию в мультицентре

| Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск | Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск

Тоболяков приглашают выступить с лекцией на площадке мультицентра "Моя территория" в рамках проекта "Своя лекция". Спикер может быть любителем или профессионалом, рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

"Своя лекция – это возможность найти единомышленников и заявить о себе как об эксперте. А еще это удобный случай познакомиться со своей аудиторией, обсудить волнующую проблему. Также проект будет для кого-то первым опытом публичных выступлений и поможет собрать команду для реализации будущих инициатив", - сказала она.

Стать спикером может каждый, кто увлечен хобби или глубоко изучает какое-либо явление. До конца года определены темы, по которым тоболяки могут поделиться знаниями: в октябре – это креативные индустрии, в ноябре – медиа, в декабре актуальным станет разговор о "future", пишет "Мегатюмень".