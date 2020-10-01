Тюменьстат изучит условия жизни населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексное наблюдение условий жизни населения в Тюменской области пройдет с 14 по 29 октября и с 11 по 14 ноября. Исследование будут проводить сотрудники Тюменьстата.

На юге Тюменской области обследованию подлежат 621 домохозяйство, в том числе 405 в городских округах и 216 – в муниципальных районах. В ХМАО опросом охватят также 621 семью, в том числе 513 – в городах; в ЯНАО – 297 семьи, в том числе 216 – в городах.

Разработано три вида опросников: в целом для домохозяйства, для членов семьи старше и младше 15 лет. Среди вопросов, которые будут задавать, – об уровне образования, трудовой деятельности, состоянии здоровья и физической активности, доступности медицинского обслуживания, об удовлетворенности транспортным обеспечением, торговым и бытовым обслуживанием и др.

Обработка персональных данных осуществляется при условии их обязательного обезличивания. Результаты комплексного наблюдения условий жизни населения позволят получить информацию о фактических условиях проживания семей по России в целом и каждом регионе конкретно, а также их потребностях, сообщает "Вслух.ру".