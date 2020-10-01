Молодые мамы повышают квалификацию во время декрета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 400 женщин, занятых воспитанием детей дошкольного возраста, стали участниками программы по организации обучения в рамках национального проекта "Демография" в Тюменской области.

Для желающих приобрести новую специальность, не выходя из дома, существует дистанционное обучение.

Так, нижнетавдинка Яна Горева, находясь в отпуске по уходу за ребенком, сумела получить новую профессию и работу. По специальности она учитель физической культуры, работала тренером по дзюдо, вела группу с детского сада. В связи с беременностью пришлось поменять работу — перешла методистом в спортшколу, откуда и ушла в декретный отпуск.

В центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки "Развитие плюс" в Новосибирске Яна проучилась онлайн с июня по сентябрь, теперь работает инструктором-методистом.

"Учеба бесплатная – это огромное подспорье для семьи. Сейчас тружусь с удовольствием по новой специальности, дочка ходит в детский сад. Здорово, что есть такая программа!" - рассказала женщина.

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства. Сейчас они работают по предварительной записи, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.