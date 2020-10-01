В Тюмени поставят спектакль по историям горожан

Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив) Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив)

В Театральном центре "Космос" готовят онлайн-спектакль "Подслушивать хорошо". Участниками проекта станут жители города.

Вместе с драматургом, сценаристом Мартой Райцес тюменцы пройдут мини-курс по написанию пьес. За семь встреч горожане создадут десять работ на основе найденного материала, которые лягут в основу онлайн-спектакля "Подслушивать хорошо: Тюмень". Премьера запланирована на середину ноября.

"Ориентироваться будем на подслушанный в городе материал. В проекте могут принять участие люди с любым писательским опытом, даже с отсутствующим. С нами напишут пьесу все, кто захочет и подаст заявку. Теория на встречах будет дана интересно и в объеме, необходимом для написания горожанами пьес о Тюмени", – поделилась драматург Марта Райцес.

В планах создателей проекта – посетить с ним и другие города страны. Тюмень – первая точка на карте "подслушивания". Этот спектакль станет ее собирательным образом, внести свой вклад в который может каждый, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".